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| | В МВД рассказали, почему ГИБДД нельзя останавливать "пьяных судей"

В МВД рассказали, почему ГИБДД нельзя останавливать "пьяных судей"

Вчера, 21:44
МВД объясняет запрет ГИБДД отстранять от вождения пьяных судей и привлекать их к ответственности. Отменить эту норму хотят в КПРФ.

В МВД рассказали, почему ГИБДД нельзя останавливать "пьяных судей"

 

По закону, судьи являются неприкросновенными. С осени минувшего года они потеряли некоторые привелегии в общении с работниками ГИБДД из-за приказа МВД, Стремясь устранить данное недоразумение, позже ведомство внесло определенные правки. По новому закону, правоохранители не имеют права останавливать, задерживать и отправлять на врачебное освидетельствование прокуроров и судей. Они обязуются в таких случаях передать рапорт начальству, а в случае подозрения в пьяном вождении составит административный протокол. В КПРФ недовольны изменениями, в связи с чем представители партии отправили соответственный запрос в МВД.

Весной 2015 года судья Татьяна Рыжих, сбившая двух братьев, покинула место ДТП и бросила машинку в камышах. Ее уголовное дело попало в суд в декабре, его раследование продолжается.
Никита Готский
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