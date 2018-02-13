В МВД рассказали, почему ГИБДД нельзя останавливать "пьяных судей"

МВД объясняет запрет ГИБДД отстранять от вождения пьяных судей и привлекать их к ответственности. Отменить эту норму хотят в КПРФ.

Никита Готский

По закону, судьи являются неприкросновенными. С осени минувшего года они потеряли некоторые привелегии в общении с работниками ГИБДД из-за приказа МВД, Стремясь устранить данное недоразумение, позже ведомство внесло определенные правки. По новому закону, правоохранители не имеют права останавливать, задерживать и отправлять на врачебное освидетельствование прокуроров и судей. Они обязуются в таких случаях передать рапорт начальству, а в случае подозрения в пьяном вождении составит административный протокол. В КПРФ недовольны изменениями, в связи с чем представители партии отправили соответственный запрос в МВД.Весной 2015 года судья Татьяна Рыжих, сбившая двух братьев, покинула место ДТП и бросила машинку в камышах. Ее уголовное дело попало в суд в декабре, его раследование продолжается.