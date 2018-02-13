Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета Парк пенисов в Южной Корее притягивает зрителей Олимпиады-2018 «Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора
| | Минтранс предлагает сбивать нарушивших воздушные границы дронов

Минтранс предлагает сбивать нарушивших воздушные границы дронов

Вчера, 21:25
В Минтрансе предложили сбивать дроны за несанкционированные полеты в воздухе. Об этом сообщается на сайте нормативных актов.

Минтранс предлагает сбивать нарушивших воздушные границы дронов

 

Как указывается, в рамках нового закона предлагается создать нормы, которые станут предусматривать уничтожение воздушных беспилотных средств, летающих без разрешения в воздушном пространстве России. Данный документ предоставляет МВД и Росгвардии полномочия по контролю за выполнением федеральных правил применения воздушного пространства в части обнаружения дронов-нарушителей. Закон Минстранса предлагает уточнить конкретные термины об использовании воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания полетов летающего транспорта.

В настоящее время за нарушение использования воздушного пространства беспилотниками имеется штраф в сумме до 500 тысяч рублей. С лета минувшего года пользователи дронов весом до 30 кг обязывались ставить их на учет и при надобности получить разрешение на применение таких машин.
Никита Готский
Новости по теме
На конференции NASA предложили распределить воздушное пространство для дронов
На конференции NASA предложили распределить воздушное пространство для дронов

На этой неделе в Калифорнии состоялась конференция NASA, на которой поднялся вопрос об организации воздушного пространства из-за того, что распределение его

Штрафы за нарушение правил полетов увеличат в 600 раз
Штрафы за нарушение правил полетов увеличат в 600 раз

По предложению группы чиновников из Росавиации, размер административных штрафов за нарушение правил полетов будут увеличены в 600 раз. Угроза выплатить

Правительство США разрешило компании Amazon использовать дронов для доставки товаров
Правительство США разрешило компании Amazon использовать дронов для доставки товаров

Правительство США официально разрешило компании Amazon использовать дронов для оперативной доставки малогабаритных товаров. Разрешение было подписано

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости