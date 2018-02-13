Минтранс предлагает сбивать нарушивших воздушные границы дронов

В Минтрансе предложили сбивать дроны за несанкционированные полеты в воздухе. Об этом сообщается на сайте нормативных актов.

Никита Готский

Как указывается, в рамках нового закона предлагается создать нормы, которые станут предусматривать уничтожение воздушных беспилотных средств, летающих без разрешения в воздушном пространстве России. Данный документ предоставляет МВД и Росгвардии полномочия по контролю за выполнением федеральных правил применения воздушного пространства в части обнаружения дронов-нарушителей. Закон Минстранса предлагает уточнить конкретные термины об использовании воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания полетов летающего транспорта.В настоящее время за нарушение использования воздушного пространства беспилотниками имеется штраф в сумме до 500 тысяч рублей. С лета минувшего года пользователи дронов весом до 30 кг обязывались ставить их на учет и при надобности получить разрешение на применение таких машин.