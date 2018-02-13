Авиация США уничтожила отечественный Т-72 в Сирии

На территории Сирии взорвали российский танк Т-72, где на борту было три человека. Пентагон дал оценку ситуации. В штаб-квартире США посчитали уничтожить машину, так как она являлась военной угрозой. Информацию о разрушении танка сообщил журналист Лукас Томплинсон в информационном издании Fox News.

При помощи беспилотника MQ-9 Reaper американские военные нанесли урон танку Т-72. Разгром произошел 10 февраля. Техника начала атаку по позициям международной коалиции, которую курировали представители США, в итоге боевую машину предпочли уничтожить, так как в этой локализации уже случались военные столкновения 7 февраля. Никто из американцев не пострадал, но экипаж танка, состоящий из трёх человек погиб.Поступок уничтожения танка Пентагон объясняет тем, что Т-72 принадлежит наёмным силовикам, которые недавно пытались атаковать штаб «Демократических сил Сирии», поддерживающий США. Один из представителей Пентагона оповестил, что столкновение произошло неподалёку от Табии. Танк, совершая манёвры, наносил непрямой огонь по оборонительным участкам ДСС.