Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета Парк пенисов в Южной Корее притягивает зрителей Олимпиады-2018 «Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора
| | Авиация США уничтожила отечественный Т-72 в Сирии

Авиация США уничтожила отечественный Т-72 в Сирии

Вчера, 20:39
На территории Сирии взорвали российский танк Т-72, где на борту было три человека. Пентагон дал оценку ситуации. В штаб-квартире США посчитали уничтожить машину, так как она являлась военной угрозой. Информацию о разрушении танка сообщил журналист Лукас Томплинсон в информационном издании Fox News.

Авиация США уничтожила отечественный Т-72 в Сирии

 

При помощи беспилотника MQ-9 Reaper американские военные нанесли урон танку Т-72. Разгром произошел 10 февраля. Техника начала атаку по позициям международной коалиции, которую курировали представители США, в итоге боевую машину предпочли уничтожить, так как в этой локализации уже случались военные столкновения 7 февраля. Никто из американцев не пострадал, но экипаж танка, состоящий из трёх человек погиб.

Поступок уничтожения танка Пентагон объясняет тем, что Т-72 принадлежит наёмным силовикам, которые недавно пытались атаковать штаб «Демократических сил Сирии», поддерживающий США. Один из представителей Пентагона оповестил, что столкновение произошло неподалёку от Табии. Танк, совершая манёвры, наносил непрямой огонь по оборонительным участкам ДСС.
Новости по теме
Российская авиация уничтожила в Сирии три завода террористов по изготовлению шахид-танков
Российская авиация уничтожила в Сирии три завода террористов по изготовлению шахид-танков

Российская авиация уничтожила в Сирии три кустарных завода, на которых террористы занимались изготовлением шахид-танков. Об этом сообщил глава штаба российской

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении танка Армении в Карабахе
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении танка Армении в Карабахе

Сегодня Минобороны Азербайджана передало информацию об уничтожении танка, принадлежащего ВС Армении. Боевая машина была ликвидирована в ходе столкновения войск

Пентагон оценил вероятность столкновений с войсками РФ в Сирии
Пентагон оценил вероятность столкновений с войсками РФ в Сирии

Джефф Дэвис, представитель Пентагона, оценил вероятность столкновений с войсками РФ в Сирии. Политик пришел к заключению, что хоть американские военные имеют

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости