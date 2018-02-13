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| | Саакашвили обозвал Порошенко "молдавским барыгой"

Саакашвили обозвал Порошенко "молдавским барыгой"

Вчера, 20:17
Грузинский политик Михаил Саакашвили дал пресс-конференцию в Варшаве по поводу депортации из Украины. Он раскритиковал украинского президента Петра Порошенко, назвав его «молдавским барыгой».

Саакашвили обозвал Порошенко "молдавским барыгой"

 

В ходе беседу с корреспондентами Саакашвили обозвал Порошенко «типичным продуктом советской системы». По его мнению, «молдавский барыга», как назвал экс-глава Грузии действующего руководителя Украины, захватил власть в стране. При этом политик заявил, что положительно относится к молдаванам и не выступает против них, Порошенко, по его словам, мыслит в советских категориях. Также он уверен в собственной эффективности в Европе, «как и был в Украине»? пообещав возвратиться в Украину в ближайшее время.

Поведал Саакашвили о страхах Петра Порошенко. Он считает, что украинский лидер надеется, убрав бывшего губернатора Одессы, что лишился ведущего политического оппонента, но при этом боится грузинского деятеля. Саакашвили заявил, что его нереально купит за деньги, он отказался договариваться с Порошенко, когда трудился в должности главы одесского региона и не захотел закрывать глаза на «злодеяния и коррупцию» олигарха.
Никита Готский
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