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| | Ляшко "задолбали" с вопросами о Саакашвили

Ляшко "задолбали" с вопросами о Саакашвили

Вчера, 20:09
Вопросы о Михаиле Саакашвили «задолбали» Олега Ляшко. Политик побывал в студии телеканала «112 Украина», где побеседовал с журналистами.

Ляшко "задолбали" с вопросами о Саакашвили

 

Один из ведущих спросил у Ляшко, сможет ли Польша более сильно воздействовать на Украину после депортации в пределы соседнего государства экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили. Лидер «Радикальной партии» ответил, что не является знатоком в вопросах иммиграции, предложив репортерам пригласить в студию лиц, которые лучше него разбираются в данном вопросе. По мнению Ляшко, в данное время страну должен беспокоить проект строительства РФ газопровода «Северный поток-2», который, как считает Ляшко, оставив Украину без газотранспортного потенциала.

Ведущие пытались возвратить Ляшко к вопросу о Саакашвили, но тот утверждает, что это дело для него не представляет интерес, вернувшись к монологу о газопроводе. Журналисты снова поинтересовавшись о судьбе бывшего грузинского президента, пока неординарный радикал не отметил, что его «задолбали» и попросив уважения в свою сторону.
Никита Готский
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