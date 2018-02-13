Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор

Алексей Навальный будет судиться с Роскомнадзором из-за блокировки его блога с данными о связи бизнесмена Олега Дерипаски и политика Сергея Приходько. Об этом сообщили его сподвижники.

Никита Готский

Согласно имеющимся сведениям, Роскомнадзор превысил собственные полномочия и внес в список запрещенной информации страницы блога Навального. По мнению представителей Навального, нарушает права Фонда по борьбе с коррупцией именно Роскомнадзор.Ранее оппозиционер обнародовал материал, где рассказал про проведении времени вице-премьера Приходько на яхте олигарха. Навальный показал кадры, опубликованные на странице Насти Рыбки девушки, которая провела вечер с высокопоставленными лицам на судне. Изучив информацию, Навальный решил, что политик и бизнесмен обсуждали вопросы международного характера, также охарактеризовав их встречу как разновидность взятки. Сам предприниматель после этого обратился в суд на Рыбку за разглашение информации, касающейся его личной жизни