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| | Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу

Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу

Вчера, 18:00
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский готов во время апелляционного суда оказать посильную поддержку парню, которого осудили за экстремизм в социальных сетях, поскольку считает приговор несправедливым.

Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу

 

Жириновский сообщил, что возмущён приговором, который отправил будущего адвоката на 2,5 года в колонию за тему его научной работы. «Эти гонения начинают совсем дурно пахнуть», - описал ситуацию с российским правосудием политик. Он считает, что «преступления», за которые осуждённые за «экстремизм» люди получают реальный срок, являются сущими пустяками. И сидят за это в большинстве случаев именно русские.

Иронией он также назвал тот факт, что парень нарочно делал репосты провокационных картинок в соцсети, чтобы выяснить реакцию друзей. Она нужна ему была для дипломной работы, посвящённой правонарушениям по статье «экстремизм». «Мы готовы оказать поддержку Александру Крузе и рассчитываем, что он выиграет апелляцию. В крайнем случае, к нему будет применено наказание, не связанное с лишением свободы», - заявляет Владимир Жириновский. Его партия также будет добиваться отмены 282-й статьи.
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