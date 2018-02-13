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| | Рэпер Face порекомендовал молодежи валить подальше из России

Рэпер Face порекомендовал молодежи валить подальше из России

Вчера, 18:02
Рэпер Face в социальной сети Twitter раскритиковал все правительство РФ и порекомендовал молодежи уезжать из России подальше, так как в этой стране ничего хорошего не будет.

Рэпер Face порекомендовал молодежи валить подальше из России

 

Рэперу Face видимо чем-то не угодило российское правительство. На своей странице в социальной сети Twitter он не смущаясь раскритиковал практически всех кандидатов на пост в президенты России. В некоторых своих постерах даже применял нецензурную лексику. Также посоветовал молодым россиянам уезжать из этой страны, так как, по его мнению, с таким руководством у государства не будет светлого будущего.

Отметим, что в начале прошлого года рэпер выпустил видео на песню «Мне По**й», а позже был выпущен альбом «Revenge» и трек «Флоу». В этом же году рэпер Face планирует выпустить новый альбом «Public Enemy», где он предстанет в новом образе.
Пелагея Лебединская
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