Рэпер Face порекомендовал молодежи валить подальше из России

Рэпер Face в социальной сети Twitter раскритиковал все правительство РФ и порекомендовал молодежи уезжать из России подальше, так как в этой стране ничего хорошего не будет.

Пелагея Лебединская

Рэперу Face видимо чем-то не угодило российское правительство. На своей странице в социальной сети Twitter он не смущаясь раскритиковал практически всех кандидатов на пост в президенты России. В некоторых своих постерах даже применял нецензурную лексику. Также посоветовал молодым россиянам уезжать из этой страны, так как, по его мнению, с таким руководством у государства не будет светлого будущего.Отметим, что в начале прошлого года рэпер выпустил видео на песню «Мне По**й», а позже был выпущен альбом «Revenge» и трек «Флоу». В этом же году рэпер Face планирует выпустить новый альбом «Public Enemy», где он предстанет в новом образе.