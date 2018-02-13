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| | США потратит более 6 млрд долларов для сдерживания России

США потратит более 6 млрд долларов для сдерживания России

Сегодня, 16:48
Обнародованы планы США по сдерживанию России. Для этого предусматривается выделение 6 миллиардов долларов.

США потратит более 6 млрд долларов для сдерживания России

 

Придуманная в США Европейская инициатива сдерживания являет собой возобновление заслуживающего доверия военного присутствия в регионе, а также наращивание военного потенциала своих сателлитов. По мнению Вашингтона, это нужно для «борьбы с российским принуждением» в Европе. Данный проект дает возможность создать надежный график учений НАТО. Помимо этого, США стремятся сберечь батальон пехоты в Польше, увеличить емкость резервов в складах континента и модернизировать оснащение войск. Также стоит отметить желание Вашингтона отправить 250 миллионов долларов Украине для «защиты ее территорий».

Бюджет Пентагона предусматривает рост финансирования на 13% в сравнении с 2017 годом: для ведомства просят 686 миллиардов. Документ рассмотрит Конгресс США.
Никита Готский
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