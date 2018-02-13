В Сети показали пули, летевшие в силовиков на Майдане

Виталий Сердюк, являющийся правозащитником Виктора Януковича, обнародовал в сети Facebook фотоматериалы, на которых запечатлены пули, по его словам, летевшие в силовиков, находившихся в украинской столице на Майдане четыре года назад.

Сердюк заявил, что данные снимки должны были стать доказательствами в руках Александра Гороинского, ранее являющегося адвокатом Януковича на официальном разбирательстве, с которого его вместе с адвокатом по имени Ольна Просянюк удалили с зала судебных заседаний. По словам Виталия, адвокаты были удалены в связи с недостаточной базой предъявленных доказательств. Сердюк заметил, что непринятие доказательств и силовое отстранение правозащитников являются достаточной базой для формирования официального постановления по обжалованию судейского решения.

Александр Вест

Заметим, представители адвокатского объединения, где работает Виталий Сердюк, заявляли о том, что стрельба по силовикам велась из оружия, которое ранее похитили из правоохранительных учреждениях, находящихся на западе Украины.