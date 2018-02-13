Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора Ирина Пегова захотела перемен в жизни и начала с внешности Поклонники обеспокоены внешним видом Анджелины Джоли В неизлечимых пациентах учёные нашли лекарство от рака Друг Гурченко показал эксклюзивные кадры, снятые перед смертью актрисы Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром
| | Российским военнослужащим запретят использовать соцсети

Российским военнослужащим запретят использовать соцсети

Сегодня, 13:11
Российские военнослужащие получили рекомендации от Министерства обороны РФ. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем будет наложен запрет на использование социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook, а также прочих схожих ресурсов, о чем рассказали сотрудники отечественной прессы, ссылаясь на источник в Минобороны.

Российским военнослужащим запретят использовать соцсети

 

Помимо этого, им советуют не публиковать информацию, связанную со своей службой, а также отключать в телефонах функцию геолокации. Пока эти правила не носят обязательного характера, однако в ведомстве уже готовят ряд поправок к законам, которые могут их таковыми сделать.

Правила поведения в интернете для военнослужащих действительно были разработаны Минобороны еще в конце 2017 года. На данный момент рекомендации отправлены в войска и выполняются в виде памяток, а также наглядных пособий-плакатов.

В рекомендациях говорится о том, что администраторы зарубежных ресурсов имеют практически полный доступ к публикуемой там личной информации, а потому публикации отечественных военных на постоянной основе анализируются иностранными спецслужбами. Именно поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут сорвать выполнение боевой задачи, в связи с чем военным рекомендовали просить близких не распространять данных о их службе в войсках.

Поправки, которые закрепляют эти советы, планируют внести в законы, связанные со «Статусом военнослужащих» и «Воинской обязанности и военной службе». На данный момент они находятся на стадии согласования с силовыми ведомствами.
Николай Офицеров
Новости по теме
Минобороны обеспечило жильем более 85 тысяч военнослужащих
Минобороны обеспечило жильем более 85 тысяч военнослужащих

Официальный пресс-релиз Минобороны России указывает на то, что с начала 2017 года более 85 тысяч военнослужащих были обеспечены достойным жильем.

Минобороны РФ зарегистрировалось в соцсети
Минобороны РФ зарегистрировалось в соцсети "ВКонтакте"

В отечественной соцсети "ВКонтакте" появилась официальная страница Министерства обороны России. Там будут публиковаться новости о деятельности ведомства и

Минобороны опровергло запрет об использовании iPhone в российской армии
Минобороны опровергло запрет об использовании iPhone в российской армии

Российским солдатам не запрещается использовать мобильные телефоны во время службы, тем более устройств какого-либо конкретного производителя. Этим заявлением

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости