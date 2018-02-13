Российским военнослужащим запретят использовать соцсети

Российские военнослужащие получили рекомендации от Министерства обороны РФ. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем будет наложен запрет на использование социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook, а также прочих схожих ресурсов, о чем рассказали сотрудники отечественной прессы, ссылаясь на источник в Минобороны.

Николай Офицеров

Помимо этого, им советуют не публиковать информацию, связанную со своей службой, а также отключать в телефонах функцию геолокации. Пока эти правила не носят обязательного характера, однако в ведомстве уже готовят ряд поправок к законам, которые могут их таковыми сделать.Правила поведения в интернете для военнослужащих действительно были разработаны Минобороны еще в конце 2017 года. На данный момент рекомендации отправлены в войска и выполняются в виде памяток, а также наглядных пособий-плакатов.В рекомендациях говорится о том, что администраторы зарубежных ресурсов имеют практически полный доступ к публикуемой там личной информации, а потому публикации отечественных военных на постоянной основе анализируются иностранными спецслужбами. Именно поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут сорвать выполнение боевой задачи, в связи с чем военным рекомендовали просить близких не распространять данных о их службе в войсках.Поправки, которые закрепляют эти советы, планируют внести в законы, связанные со «Статусом военнослужащих» и «Воинской обязанности и военной службе». На данный момент они находятся на стадии согласования с силовыми ведомствами.