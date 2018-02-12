Трамп выразил соболезнование Путину в связи с авиакатастрофой Ан-148

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил тому слова соболезнования касательно крушения Ан-148. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Сегодня американский лидер созвонился с Владимиром Путиным, в процессе диалога выразив соболезнование по поводу вчерашней авиакатастрофы. Также сообщается, что оба президента обговорили ряд моментов, связанных с ситуацией на территории Ближнего Востока. О предстоящей беседе с Трампом Путин рассказал на встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом.Ранее соболезнования касательно падения Ан-148 выразили ряд высокопоставленных политиков планеты, включая представителей Германии, Австрии, Беларуси, Финляндии, Бельгии, Франции, Чехии и других государств.