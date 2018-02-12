Песков признался, что Путин болен

Владимир Путин заболел. Пресс-секретарь Дмитрий Песков поведал о том, что президента одолел недуг, но бросать свои полномочия Владимир Владимирович даже и не думал.

12 февраля состоялась встреча с финалистами конкурса «Лидеры России», где президент попросил у победителей извинение за свой тихий говор. Пониженный тон связан с заболеванием Владимира Путина, у него охрип голос.Подобные ситуации уже случались, но, к счастью происходило это не часто. В 2016 году президент отменил все свои встречи со 2 июня по 10 июня. Ранее в 2015 году Путин в начале марта скрылся с обзора на десять дней, при этом отменив запланированный визит в Казахстан. В 2013 году Владимир Владимирович заболел из-за кондиционера, что находился в самолете, который направлялся на Дальний Восток, где состоялась встреча «большой двадцатки».