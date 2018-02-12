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| | Жириновского высмеяли из-за ошибки в посте

Жириновского высмеяли из-за ошибки в посте

Вчера, 19:44
Читатели Telegram Владимира Жириновского высмеяли политического деятеля за ошибку в одном из постов про Украину. В самом тексте политик размышляет о невежестве Киева, что подписчики нашли ироничным.

Жириновского высмеяли из-за ошибки в посте

 

В своем новом посте, опубликованном в Telegram, Владимир Жириновский рассуждает о демонстрации украинскими властями невежества из-за лишения гражданства Михаила Саакашвили и экстрадиции его из страны. Данные решения, по мнению российского политического деятеля, не соответствует государству, которое стремится к Европе, где цениться терпимость, плюрализм и демократичность.

 

Однако, помимо содержания публикации, подписчики Жириновского обратили внимание и на грамматическую ошибку в самом начале поста – во время редактуры текста политик допустил грамматическую ошибку в употреблении мягкого знака в окончаниях «-ться» и «-тся». Некоторые пользователи Сети посчитали наличие данной ошибки особенно ироничным в сочетании с обвинениями в невежестве властей Украины.
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