Жириновского высмеяли из-за ошибки в посте

Читатели Telegram Владимира Жириновского высмеяли политического деятеля за ошибку в одном из постов про Украину. В самом тексте политик размышляет о невежестве Киева, что подписчики нашли ироничным.

В своем новом посте, опубликованном в Telegram, Владимир Жириновский рассуждает о демонстрации украинскими властями невежества из-за лишения гражданства Михаила Саакашвили и экстрадиции его из страны. Данные решения, по мнению российского политического деятеля, не соответствует государству, которое стремится к Европе, где цениться терпимость, плюрализм и демократичность.

Однако, помимо содержания публикации, подписчики Жириновского обратили внимание и на грамматическую ошибку в самом начале поста – во время редактуры текста политик допустил грамматическую ошибку в употреблении мягкого знака в окончаниях «-ться» и «-тся». Некоторые пользователи Сети посчитали наличие данной ошибки особенно ироничным в сочетании с обвинениями в невежестве властей Украины.