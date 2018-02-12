Названы имена погибших в Сирии российских наемников из "ЧВК Вагнер"

Обнародованы инициалы российских военных из частной милитаристической компании «ЧВК Вагнер», которые погибли во время авиаудара коалиции. Исследованием занималась западные эксперты.

Никита Готский

Согласно имеющимся сведениям, в результате авиационного удара скончались Игорь Косотуров,Алексей Ладыгин, Владимир Логинов и Станислав Матвеев. Некоторые из них принимали участие в боевом конфликте на территории Донбасса, а другой являлся активным представителем казачьего движения. Точная численность погибших солдат «Вагнера» не сообщается, предполагается, что организация потеряла около сотни погибших. В Минобороны России заявили, что российские граждане в итоге авиаудара в Сирии не пострадали. Ведомство всячески опровергает, что граждане страны погибли в зоне конфликта.Несколько дней назад западные СМИ со ссылкой на Пентагон отмечали, что из-за удара военных пострадали наемники из РФ. Экс-глава армии ДНР Игорь Стрелков утверждал, что в САР воюют также и отечественные бойцы «Вагнера».