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| | Названы имена погибших в Сирии российских наемников из "ЧВК Вагнер"

Названы имена погибших в Сирии российских наемников из "ЧВК Вагнер"

Вчера, 19:35
Обнародованы инициалы российских военных из частной милитаристической компании «ЧВК Вагнер», которые погибли во время авиаудара коалиции. Исследованием занималась западные эксперты.

Названы имена погибших в Сирии российских наемников из "ЧВК Вагнер"

 

Согласно имеющимся сведениям, в результате авиационного удара скончались Игорь Косотуров,Алексей Ладыгин, Владимир Логинов и Станислав Матвеев. Некоторые из них принимали участие в боевом конфликте на территории Донбасса, а другой являлся активным представителем казачьего движения. Точная численность погибших солдат «Вагнера» не сообщается, предполагается, что организация потеряла около сотни погибших. В Минобороны России заявили, что российские граждане в итоге авиаудара в Сирии не пострадали. Ведомство всячески опровергает, что граждане страны погибли в зоне конфликта.

Несколько дней назад западные СМИ со ссылкой на Пентагон отмечали, что из-за удара военных пострадали наемники из РФ. Экс-глава армии ДНР Игорь Стрелков утверждал, что в САР воюют также и отечественные бойцы «Вагнера».
Никита Готский
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