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| | Глава МИД Нидерландов сознался во вранье о встрече с Путиным в 2006 году

Глава МИД Нидерландов сознался во вранье о встрече с Путиным в 2006 году

Вчера, 17:23
Халбе Зейлстра, глава министерства иностранных дел Нидерландов, давая интервью одной из голландских газет, заявил, что солгал о факте присутствия на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, где российский лидер якобы говорил о том, что имеет серьезные амбиции относительно посягательств на территории соседствующих с Россией держав.
 

Глава МИД Нидерландов сознался во вранье о встрече с Путиным в 2006 году

 

Согласно данным, Зейлстра неоднократно в 2014 году говорил о том, что лично слышал, как Владимир Путин лично называл Украину, Беларусь, Казахстан и Прибалтику частями «великой России». Соответствующие данные якобы были озвучены на встрече на даче российского президента в 2006 году. В интервью изданию, номер которого появился на прилавках в понедельник, Зейлстра утверждает, что соврал про то, что бывал на даче и лично слышал эти слова. Остальное содержание истории, утверждает он, является правдой.
 
«Это весьма важная для геополитики история. Я переписал историю на себя, чтобы удостовериться в том, что раскрытие информации не будет связано с человеком, который был там на самом деле. Потому что это могло иметь последствия для него или же его компании», - отмечает министр.
 
Он также завил, что лично уведомил о произошедшем премьер-министра страны Марка Рютте, который незамедлительно назвал решение Зейлстры о вранье неуместным и неразумным. Тем не менее, он подчеркнул, что чиновник останется на своей должности, а сам рассказал, помимо того, что он присутствовал на месте, не подлежит сомнению.

Николай Офицеров
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