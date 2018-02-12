Тука призвал установить в Украине диктатуру ради демократии

Георгий Тука, занимающий в Украине должность заместителя министра по делам беженцев, считает, что на данный момент в его стране настал момент, когда следует ввести как правительственный эталон диктатуру, ведь только так удастся прийти к демократии в будущем.

Николай Офицеров

», - заявил Тука.Стоит отметить, что уже, по всей видимости, намечается первая жертва диктатуры. Не так давно бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступал с заявлениями о том, что готов пожертвовать собой, если Украина сможет «вылечиться от диктатуры». Каких-либо конкретных действий вслед за этим не последовало.