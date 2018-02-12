Тука призвал установить в Украине диктатуру ради демократии

«Я понимаю, что мой тезис сейчас воспримут, как провокацию. Полностью его уж точно воспримут не многие, однако относительно демократии. То, что сейчас имеется в нашем государстве, сложно так охарактеризовать. Даже в самом слабом проявлении. Единственный путь, который я сейчас вижу возможным это, наоборот, диктатура ради демократии в дальнейшем. К сожалению, разведенное на Украине болото это последствия слабого государства, о котором я много говорил сегодня, только не называл вещи своими именами открыто, как это и следует делать», - заявил Тука.
Стоит отметить, что уже, по всей видимости, намечается первая жертва диктатуры. Не так давно бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступал с заявлениями о том, что готов пожертвовать собой, если Украина сможет «вылечиться от диктатуры». Каких-либо конкретных действий вслед за этим не последовало.