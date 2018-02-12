Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Мнения

Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Порадовать дорогих людей можно недорого, но со вкусом.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе
| | Миллиардер Джордж Сорос выделил 138 000 долларов против Brexit

Миллиардер Джордж Сорос выделил 138 000 долларов против Brexit

Сегодня, 14:57
Миллиардер Джордж Сорос профинансировал компанию по отмене Brexit, рассчитывая таким образом остановить процесс выхода Великобритании из Евросоюза.

Миллиардер Джордж Сорос выделил 138 000 долларов против Brexit

 

Джордж Сорос, один из самых богатых людей США, снова профинансировал компанию по отмене Brexit. Он выделил из своего фонда Open Society Foundations 138 000 долларов в организацию «Best for Britain». Эта кампания поддерживает сохранение членства Великобритании в Евросоюзе. Со слов миллиардера, он пытается таким образом отстоять Великобританию от выхода из ЕС.

Отметим, что власти Великобритании приняли решение выйти из состава ЕС после проведенного в стране референдума, который состоялся летом 2016 года. Великобритания сможет выйти из состава Евросоюза лишь в 2019 году.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Мэй закончит процедуру Brexit без голосования в парламенте
Мэй закончит процедуру Brexit без голосования в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей сегодня заявила, что собирается обратиться к 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из состава Евросоюза.

Сорос: ЕС от миграционного кризиса поможет спасти Украина, а не Турция
Сорос: ЕС от миграционного кризиса поможет спасти Украина, а не Турция

Миллиардер Джордж Сорос заявил журналистам, что решить миграционный вопрос Евросоюзу поможет Украина. По мнению Сороса, Турции необходимо разобраться с

Британский референдум помог Джорджу Соросу заработать
Британский референдум помог Джорджу Соросу заработать

Миллиардер Джордж Сорос после референдума в Великобритании, который прошел 23 июня и завершился в пользу Brexit, стал одним из инвесторов, получивших доход на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости