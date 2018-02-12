Миллиардер Джордж Сорос выделил 138 000 долларов против Brexit

Джордж Сорос, один из самых богатых людей США, снова профинансировал компанию по отмене Brexit. Он выделил из своего фонда Open Society Foundations 138 000 долларов в организацию «Best for Britain». Эта кампания поддерживает сохранение членства Великобритании в Евросоюзе. Со слов миллиардера, он пытается таким образом отстоять Великобританию от выхода из ЕС.
Отметим, что власти Великобритании приняли решение выйти из состава ЕС после проведенного в стране референдума, который состоялся летом 2016 года. Великобритания сможет выйти из состава Евросоюза лишь в 2019 году.