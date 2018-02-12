Клинцевич уйдет с поста замглавы комитета Совфеда по обороне

Сенатор Франц Клинцевич уйдет с поста первого заместителя главы комитета по обороне. Он останется обычным сенатором и представителем комитета.

Никита Готский

По данным СМИ, освободившуюся вакансию займет сенатор Александр Ракитин, прежде работавший в ФСБ по Западному военному округу. Отмечается, что вопрос про назначение Ракитина вместо Клинцевича будет рассмотрен 14 февраля на заседании.Весной минувшего года представители организации ветеранов Афганистана заявили российскому президенту Владимиру Путину о проверках, которые проводил Клинцевич. Так, сенатор будто бы отправил в организацию послание, где назвал спикера Госдумы Вячеслава Володина преемником президента. Член Совфеда опровергает существование подобных писем.Ранее Франц Клинцевич сообщил, что Москва сможет быстро отреагировать на вероятное размещение ядерных ракет на форпостах НАТО в Прибалтике и Восточной Европе.