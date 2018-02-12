Украину сравнили с «негритянским Гарлемом»

Журналист, после последних криминальных событий, сравнил Украину с Гарлемом, в котором процветает криминал и вооруженные преступления. Политолог Ростислав Ищенко считает такое сравнение некорректным.

Пелагея Лебединская

В своем выступлении журналист Вячеслав Чечило рассказал о многих криминальных ситуациях, которые происходили за последние 30 лет на Украине. Таких как убийство в Одессе шеф-повара, совершенное контрактником ВСУ, среди белого дня на автобусной остановке после замечания о непристойном поведении в его сторону, и многих других неприятных ситуациях. Это связано с тем, что сами жители Украины не понимают, какую они криминальную страну создали собственными руками. Украина уже стала как Гарлем, ведь там как и в нынешнем Киеве нельзя делать никому замечаний о непристойном поведении, а то можно поплатиться ценой собственной жизни, отмечает журналист.Политолог Ростислав Ищенко имеет другое мнение. Он считает, что сравнение журналиста некорректно, так как Украина, по сравнению с Гарлемом, не строится, а распадается. По его мнению, увеличение криминала в стране может плохо повлиять и на страны Евросоюза.