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| | Пользователи сети требуют от Барака Обамы отрастить бороду

Пользователи сети требуют от Барака Обамы отрастить бороду

Сегодня, 14:25
После того, как на просторах сети был замечен отфотошопленный портрет бывшего президента США Барака Обамы, который изображает знаменитого политика с бородой, пользователи сети незамедлительно начали призывать его срочно увеличить количество волос на лице. 44-му президенту США, как убеждены пользователи, борода пойдет, как никому другому. Началось все с того, что представители ресурса The Shade Room разместили фотографии ряда знаменитостей, к лицам которых пририсовали бороды.

Пользователи сети требуют от Барака Обамы отрастить бороду

 


Одним из первых стал рэпер Jay Z. Его бородатая версия не очень впечатлила общественность, и они посчитали, что выглядит он сейчас ровно также, как и должен. Джереми Микс, более известный, как «самый красивый преступник мира» также не снискал большого количества одобрения со стороны пользователей в сети. Бородатый Обама же, напротив, очень быстро превратился в вирусный тренд.

В Twitter и многих других популярных социальных сетях тут же появился хэштег #ObamaBeard, с помощью которого пользователи на просторах сети пытались привлечь внимание экс-президента США к данной просьбе со стороны интернет-сообщества. Сами публикации сопровождались восхищением к пока еще не существующей бороде Обамы.

С нынешним президентом США ситуация обстоит несколько иначе, ведь общественность в сети все еще не пришла в себя после ужаса, который испытала, когда увидела лысину Дональда Трампа, внушительные размеры которой он искусно маскирует с помощью своей фирменной прически.
Николай Офицеров
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