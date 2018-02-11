Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны
| | Сергей Лавров прокомментировал русофобскую политику Запада

Сергей Лавров прокомментировал русофобскую политику Запада

Вчера, 21:11
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал русофобскую политику стран Запада. По словам главы внешнеполитического ведомства, западные государства до сих пор питают иллюзии о том, что Россия осталась такой же, как в «лихие 90-е».

Сергей Лавров прокомментировал русофобскую политику Запада

 

В время интервью одному из федеральных каналов Сергей Лавров рассказал, что некогда в РФ работали американские и европейские советники в различных государственных структурах. Они содействовали проведению в стране приватизации, но делали это в соответствии со своими представлениями. Однако в начале 21 века Россия осознала вновь, что является страной с тысячелетней историей, и граждане вновь стали гордится своей родиной.

Лавров подчеркивает, что Запад испытал от этого такой сильный шок, что до сих пор не может отойти от него и продолжает нападки. В качестве примера дипломат привел пресловутое дело о «российском вмешательстве» в американские выборы президента в 2016 году. Лавров считает, что американское правительство использует мифический скандал вокруг выборов, чтобы отвлечь простых американцев от насущных проблем в стране и нестабильности политической системы США.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Лавров: Россия ожидает от Запада ответа на свои предложения в сфере кибербезопасности
Лавров: Россия ожидает от Запада ответа на свои предложения в сфере кибербезопасности

Россия ожидает от Запада ответа на ее предложения в области кибернетической безопасности. Эти сведения сообщил сегодня министр иностранных дел страны Сергей

Сергей Лавров прокомментировал танец Марии Захаровой
Сергей Лавров прокомментировал танец Марии Захаровой

Сергей Лавров, который является главой российского МИД, прокомментировал танец Марии Захаровой. О своем мнении на этот счет он рассказал в ходе недавнего

Лавров: Россия для разрешения украинского кризиса предпринимает больше шагов, чем Запад
Лавров: Россия для разрешения украинского кризиса предпринимает больше шагов, чем Запад

В своем интервью глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что для разрешения украинского кризиса РФ предпринимает больше шагов, чем западные государства.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости