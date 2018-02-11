Сергей Лавров прокомментировал русофобскую политику Запада

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал русофобскую политику стран Запада. По словам главы внешнеполитического ведомства, западные государства до сих пор питают иллюзии о том, что Россия осталась такой же, как в «лихие 90-е».

Дарья Светозарова

В время интервью одному из федеральных каналов Сергей Лавров рассказал, что некогда в РФ работали американские и европейские советники в различных государственных структурах. Они содействовали проведению в стране приватизации, но делали это в соответствии со своими представлениями. Однако в начале 21 века Россия осознала вновь, что является страной с тысячелетней историей, и граждане вновь стали гордится своей родиной.Лавров подчеркивает, что Запад испытал от этого такой сильный шок, что до сих пор не может отойти от него и продолжает нападки. В качестве примера дипломат привел пресловутое дело о «российском вмешательстве» в американские выборы президента в 2016 году. Лавров считает, что американское правительство использует мифический скандал вокруг выборов, чтобы отвлечь простых американцев от насущных проблем в стране и нестабильности политической системы США.