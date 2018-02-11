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| | Саакашвили: Моя прабабушка спасла Сталина, а он отплатил «черной неблагодарностью»

Саакашвили: Моя прабабушка спасла Сталина, а он отплатил «черной неблагодарностью»

Вчера, 20:43
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поведал пользователям соцсети о том, как его прабабушка спасла тогда будущего генсека СССР Иосифа Сталина от царских жандармов, а он после отплатил ей «черной неблагодарностью». Политик решился на такие откровения после просмотра скандальной британской картины «Смерть Сталина».

Саакашвили: Моя прабабушка спасла Сталина, а он отплатил «черной неблагодарностью»

 

Экс-губернатор Одесской области рассказал, что его прабабушка Тамара буквально за руку вывела будущего вождя из дома своего отца, очень состоятельного промышленника. В будущем Иосиф Виссарионович, по словам бывшего грузинского лидера, конфисковал имущество самой Тамары, а после уничтожил ее брата и отца-промышленника.

Политик подчеркивает, что британские режиссеры показали все очень достоверно, а сам Михаил Николаевич слышал эти истории от своего учителя английского языка Гелы Чарквиани. Отец педагога якобы был вхож в дом Сталина в последние годы перед его кончиной. В связи с этим политик советует всем посмотреть «Смерть Сталина».
Дарья Светозарова
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