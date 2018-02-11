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| | Активисты привезли к дому Порошенко "столб позора"

Активисты привезли к дому Порошенко "столб позора"

Вчера, 20:35
Украинские активисты привезли «столб позора» к дому, где живет президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщают СМИ.

Активисты привезли к дому Порошенко "столб позора"

 

По словам общественных деятелей, к жилищу олигарха, которое находится в Козино Киевской области, прибыли активисты, включая и представителей «Автомайдана». Численность недовольных властью людей в десятки разы была меньше сотрудников охраны дома Порошенко. Митингующие пытались выразить недоверие и заявить, что Петр Порошенко не является «нашим президентом». Люди привезли с собой «столб позора» установит его и написать все, что они думают. Пока активисты готовились, столб похитили неизвестные злоумышленгики.

Ранее активистки из FEMEN снова устроили протест против Порошенко, на этот раз в ходе Венского бала. Девушка оголила грудь, когда глава украинского государства поднимался на балкон. Ее целью являлось желание показать, что президенту не место среди аристократов.
Никита Готский
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