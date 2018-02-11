Германия выразила соболезнование касательно авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье

Германия выражает соболезнование по поводу крушения Ан-148. Соответствующее заявление сделал член Кабмина Штеффен Зайберт.

Никита Готский

Как написал чиновник на своей странице в Twitter, Берлин поражен новостями о падении самолета под российской столицей. Он добавил, что Германия вместе с населением РФ скорбит по пассажирам и членам экипажа, которые погибли в авиакатастрофе, а также выражает соболезнование родным усопших.Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд также выразил слова соболезнования семьям погибших в катастрофе с участием Ан-148. Сегодняшний день он назвал печальным для «нашего государства-члена» организации.Самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск, исчез с радаров через несколько минут после взлета. Его обломки нашли в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек.