Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия

Не в компетенции властей Москвы запретить Вашингтону поставлять различные виды летального оружия в другие страны, но они могут подвести итог, опираясь на происходящее. С этим заявлением выступил Сергей Лавров, занимающий пост главы МИД РФ в рамках телепрограммы «Действующие лица с Наилей Аскерзаде».

Пойда Анна

По словам Сергея Лаврова, американцы сами вольны решать, что и куда им следует поставлять, но при этом им следует думать о судьбах других государств, которые могут серьезно пострадать, когда их так необдуманно реализованное оружие используют на людях. Кроме того, за развитием событий пристально следят главы Донецка и Луганска, способные постоять за себя.Во время последнего посещения США министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о полном взаимопонимании, которого ему удалось быстро достичь с руководителем Пентагона Джеймсом Мэттисом в отношении поставок американского летального оружия на территорию Украину.