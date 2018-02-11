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| | Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия

Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия

Вчера, 18:16
Не в компетенции властей Москвы запретить Вашингтону поставлять различные виды летального оружия в другие страны, но они могут подвести итог, опираясь на происходящее. С этим заявлением выступил Сергей Лавров, занимающий пост главы МИД РФ в рамках телепрограммы «Действующие лица с Наилей Аскерзаде».

Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия

 

По словам Сергея Лаврова, американцы сами вольны решать, что и куда им следует поставлять, но при этом им следует думать о судьбах других государств, которые могут серьезно пострадать, когда их так необдуманно реализованное оружие используют на людях. Кроме того, за развитием событий пристально следят главы Донецка и Луганска, способные постоять за себя.

Во время последнего посещения США министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о полном взаимопонимании, которого ему удалось быстро достичь с руководителем Пентагона Джеймсом Мэттисом в отношении поставок американского летального оружия на территорию Украину.
Пойда Анна
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