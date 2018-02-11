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| | Собянин сообщил об открытии новых станций метрополитена в Москве

Собянин сообщил об открытии новых станций метрополитена в Москве

Вчера, 17:46
В Москве откроют новые станции метро в шаговой доступности для 95% населения. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Собянин сообщил об открытии новых станций метрополитена в Москве

 

Столичный градоначальник поведал, в каких районах Москвы в нынешнем году откроются новые станции подземки. Так, жители мегаполиса могут рассчитывать на запуск новых ветвей метрополитена в Рассказовке, Солнцево и Новопеределкино. Примет пассажиров и первый участок Большой кольцевой линии, а салатовая ветка продлится до «Селигерской». Как сказал Собянин, главной целью властей является желание сделать метро в шаговой доступности для 95% жителей Москвы.

Проект сооружения новой линии подземки в Новую Москву начнут летом текущего года. Для этого строители возведут большое электродепо «Сосенки». Заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин отмечал, что в 2018 году в городе создадут больше 20 остановок метро и 50 км путей.
Никита Готский
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