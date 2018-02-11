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| | Американцы нашли план Китая по уничтожению США в древнем трактате

Американцы нашли план Китая по уничтожению США в древнем трактате

Вчера, 17:22
Около 2500 лет назад войска во главе Сунь Цзы смогли нанести массу проблем с помощью своей тайной стратегии. С ее помощью китайцы даже и пальцем не притронулись к своим соперникам. Принцип основан на парализации противника, тем самым лишая возможности совершать какие-либо действия, сообщает National Interest.

Американцы нашли план Китая по уничтожению США в древнем трактате

 

Известно, что Китай в случае военных действий против США будут пытаться обезвредить всю технику суши, моря и воздуха. С помощью выведения из строя системы обработки данных и обратной связи американского штаба, при авиации армия просто-напросто не будет проинформирована. С помощью такого хода китайцы выгонят американскую армию с поля битвы.

Такая тактика уже была замечена в Иране. В 1991 году проходила операция «Буря в стакане», где американцы совершили подобный ход. Теперь и китайцы набили этот навык. Власти США подчеркивают, что данная стратеги КНР совсем не такая уж безобидная, так как с помощью такого метода Китай промышляет заполучить глобальное лидерство во всем мире.

Пекин в конце января отобрал 120 учёных, которые специализируются на искусственном интеллекте и квантовых технологиях. Эксперты будут изучать новые виды вооружений. Всё это делается для того, чтобы превзойти Америку в военное сфере.
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