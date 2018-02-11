Екатерина Гордон предположила, что в России пройдёт закадровый переворот

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Влюбилась или пиариться?
От Редактора
Где же всё таки живут пришельцы?
Известная российская журналистка, а ныне кандидат в президенты Российской Федерации Екатерина Гордон опубликовала очередное агитационное сообщение в своём
Известная журналистка и активный общественный деятель Екатерина Гордон собрала достаточно подписей в свою поддержку для того, чтобы её кандидатуру официально
Общественный деятель Екатерина Гордон, которая недавно заявила о своём намерении принять участие в предстоящих президентских выборах РФ, рассказала о хакерской