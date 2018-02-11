Екатерина Гордон предположила, что в России пройдёт закадровый переворот

Адвокат, журналистка и общественный деятель Екатерина Гордон заявила, что в России пройдёт закадровый переворот, отметив, что в результате него на президентских выборах победит Павел Грудинин. Интернет-пользователи раскритиковали её, обвинив в том числе в том, что она отказывается от своих же ранее сказанных слов, а также может дестабилизировать ситуацию в РФ, как сообщает VistaNews.

Для подтверждения своих слов Екатерина Гордон показала скриншот из группы «ВКонтакте» «Владимир Соловьёв и Команда». Там проводили опрос, интересуясь, за кого бы из кандидатов в президенты проголосовали подписчики сообщества, если бы выборы проходили в ближайшее время. Две трети интернет-пользователей указали Павла Грудинина. После этого опрос удалили, а Екатерина Гордон заявила, что это явный признак сокрытия правды от россиян.

Подписчики общественного деятеля заявили, что она сама им кажется той, кто дестабилизирует положение и попытается сделать переворот. Также комментаторы поразились тому, что Екатерина Гордон резко поменяла свою позицию в плане обсуждения того, кто может победить и как.

Ирина Летинская