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| | Кадыров оповестил о возвращении военной полиции в Чечню из Сирии

Кадыров оповестил о возвращении военной полиции в Чечню из Сирии

Сегодня, 14:06
Чеченские правоохранители вернулись на родину из Алеппо. Об этом сообщил лидер республики Рамзан Кадыров.

Кадыров оповестил о возвращении военной полиции в Чечню из Сирии

 

В общей сложности в Чечню возвратились 393 военных, которые на протяжении 1,5 лет несли службу в Сирии. По словам Кадырова, на военную полицию МВД РФ были возложены ответственные задания, связанные с охраной важных объектов Минобороны России, обеспечением безопасности гражданского населения и другими целями. Как отрапортовал Кадыров, они смогли справиться с собственными обязанностями.

Чеченская военная полиция регулярно отправлялась в командировку на территорию Сирии с декабря 2016 года. В марте минувшего года Рамзан Кадыров рассказал о возвращении в РФ батальона одной из мотострелковых дивизий. Позже в Сирию власти направили военных из Чечни.

Фонд Ахмата Кадырова отправил в Дейр-эз-Зор гуманитарную помощь, о чем сообщалось немного ранее.
Никита Готский
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