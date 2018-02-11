Кадыров оповестил о возвращении военной полиции в Чечню из Сирии

Чеченские правоохранители вернулись на родину из Алеппо. Об этом сообщил лидер республики Рамзан Кадыров.

Никита Готский

В общей сложности в Чечню возвратились 393 военных, которые на протяжении 1,5 лет несли службу в Сирии. По словам Кадырова, на военную полицию МВД РФ были возложены ответственные задания, связанные с охраной важных объектов Минобороны России, обеспечением безопасности гражданского населения и другими целями. Как отрапортовал Кадыров, они смогли справиться с собственными обязанностями.Чеченская военная полиция регулярно отправлялась в командировку на территорию Сирии с декабря 2016 года. В марте минувшего года Рамзан Кадыров рассказал о возвращении в РФ батальона одной из мотострелковых дивизий. Позже в Сирию власти направили военных из Чечни.Фонд Ахмата Кадырова отправил в Дейр-эз-Зор гуманитарную помощь, о чем сообщалось немного ранее.