Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС

В Сети появились уникальные кадры турбовинтного бомбардировщика Ту-95МС. Фото показали в Минобороны России.

Никита Готский

Именуемый в НАТО «Медведем» самолет в буквальном смысле разрезает облака, оставляя за собой след, похожий на глубокую траншею. Снимки бомбардировщика вызвали ряд эмоций у юзеров, большая часть которых выразила одобрение и восторг от просмотра увиденного. «Потрясающе», комментирует один из пользователей, добавив, что самолет показал наглядный курс аэродинамики.Также стоит отметить, что улучшенный бомбардировщик Ту-95МС считается носителем крылатых ракет большой дальности Х-55. Длина лайнера составляет 50 метров, взлетный вес 185 тонн. Он способен разгоняться до 830 километров в час. Подобные бомбардировщики часто применялись военными России на Ближнем Востоке.