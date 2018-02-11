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Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС

Сегодня, 13:51
В Сети появились уникальные кадры турбовинтного бомбардировщика Ту-95МС. Фото показали в Минобороны России.

Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС

 

Именуемый в НАТО «Медведем» самолет в буквальном смысле разрезает облака, оставляя за собой след, похожий на глубокую траншею. Снимки бомбардировщика вызвали ряд эмоций у юзеров, большая часть которых выразила одобрение и восторг от просмотра увиденного. «Потрясающе», комментирует один из пользователей, добавив, что самолет показал наглядный курс аэродинамики.

Также стоит отметить, что улучшенный бомбардировщик Ту-95МС считается носителем крылатых ракет большой дальности Х-55. Длина лайнера составляет 50 метров, взлетный вес 185 тонн. Он способен разгоняться до 830 километров в час. Подобные бомбардировщики часто применялись военными России на Ближнем Востоке.
Никита Готский
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