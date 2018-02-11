Трамп расставил приоритеты в иммиграционной политике США

Дональд Трамп обозначил главные приоритеты иммиграционной политики, призвав власть поддержать население страны. Свое мнение он опубликовал в Twitter.

Никита Готский

По словам американского президента, Белый дом определил три ведущих приоритета для создания полноценной системы иммиграции: хорошо охраняемая граница, завершение «цепной» иммиграции и отмена визовых лагерей. Он напоминает, что в данное время недостатки в законах США применяются этническими преступникам в 40 штатах страны. Также он заметил, что противозаконная иммиграция отрицательно сказывается на местных налогоплательщиках. Трамп призвал правительство действовать в целях защиты интересов народа.В Америке MS-13 является одной из самых опасных группировок региона. В банде состоят в основном латиноамериканцы, действующие на территории США.