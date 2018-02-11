Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку ВМС США получили мощное оружие против российских подлодок Иван Ургант поздравил Александра Розенбаума с внеочередным Днём рождения Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность
| | Трамп расставил приоритеты в иммиграционной политике США

Трамп расставил приоритеты в иммиграционной политике США

Сегодня, 12:42
Дональд Трамп обозначил главные приоритеты иммиграционной политики, призвав власть поддержать население страны. Свое мнение он опубликовал в Twitter.

Трамп расставил приоритеты в иммиграционной политике США

 

По словам американского президента, Белый дом определил три ведущих приоритета для создания полноценной системы иммиграции: хорошо охраняемая граница, завершение «цепной» иммиграции и отмена визовых лагерей. Он напоминает, что в данное время недостатки в законах США применяются этническими преступникам в 40 штатах страны. Также он заметил, что противозаконная иммиграция отрицательно сказывается на местных налогоплательщиках. Трамп призвал правительство действовать в целях защиты интересов народа.

В Америке MS-13 является одной из самых опасных группировок региона. В банде состоят в основном латиноамериканцы, действующие на территории США.
Никита Готский
Новости по теме
Трамп собирается подписать новый миграционный указ
Трамп собирается подписать новый миграционный указ

6 марта текущего года Дональд Трамп подпишет новый закон об иммиграционной политике США. Об этом сообщают местные СМИ.

Дональд Трамп призвал США не пускать к себе опасных мигрантов
Дональд Трамп призвал США не пускать к себе опасных мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что на территорию Соединенных Штатов нельзя пускать тех иностранцев, которые каким-либо образом смогут навредить

Трамп обвинил СМИ в непонимании иммиграционной политики
Трамп обвинил СМИ в непонимании иммиграционной политики

Дональд Трамп обвинил СМИ в непонимании иммиграционной политики. Он официально заявил, что запрет относительно въезда на территорию США не имеет отношения к

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости