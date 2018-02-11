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| | Трамп даст интервью для книги-ответа на «Огонь и ярость»

Трамп даст интервью для книги-ответа на «Огонь и ярость»

Сегодня, 11:59
Американский лидер Дональд Трамп даст интервью для книги под наименованием «Нет огня, нет ярости. Ее автором выступит журналистка Жанин Пирро.

Трамп даст интервью для книги-ответа на «Огонь и ярость»

 

Пирро, работающая ведущей телеканала Fox News, которая также является поклонницей лидера Бедлого дома, встретилась с ним касательно будущей книги, направленной против бестселлера «Огонь и ярость», которую написал автор из Нью-Йорка Майкл Вольф.

Пресса США сообщает, что Пирро провела беседу с Трампом в Белом доме, дабы побеседовать о книге. Предстоящим летом Жанин презентует книгу о политике, пока нет информации, планирует ли она применять этот труд для опровержения издания Вольфа, где Белый дом показан «хаотичным», которым управляет «непредсказуемый» президент.

Пирро заявила, что ее книгу нельзя считать прямым ответом «Огню и ярости». Журналистка стала одним из ведущих защитников Трампа, регулярно критикуя тех, кто совершал словесные нападки на президента США.
Никита Готский
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