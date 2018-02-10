Пентагон собирается следить за размещением вооружения России

После размещения Россией в Калининградской области ракетного комплекса «Инскандер» Пентагон сообщил, что в дальнейшем будет следить за размещением РФ вооружений.

Zustasiia Cancarini

По словам представителя оборонного ведомства США, Мишель Балданса, размещение ракетных установок не нарушает согласие между США и РФ, однако вызывает натянутые отношения между странами. Пентагон планирует следить за дальнейшими размещениями России, и после оценивать их, являются ли они угрозой для кого-то или нет. Мишель так же сообщила, что ракетные установки находятся очень близко к некоторым странам-участницам НАТО.Глава Госдумы по военной обороне Владимир Шаманов успокоил, заявив, что Россия не намерена кому-либо угрожать. Государство имеет право размещать вооружение где-то угодно на территории собственной страны, прокомментировал данную ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.