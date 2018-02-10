Отправка письма о Brexit обошлась Лондону в тысячу фунтов

Лондон передал ЕС письмо о выходе из Евросоюза. Отправка уведомления о Brexit обошлась правительству Великобритании в тысячу фунтов.

Zustasiia Cancarini

Документ был доставлен из Лондона в Брюссель двумя чиновниками, специально назначенные для этого. Английская газета Times решила посчитать сколько же потратило правительство Британии на эту поездку.Для чиновников купили одни из самых дорогих мест на поезд Eurostar. Их цена обошлась в 491,5 каждое. К этому добавляется плата за раннюю бронь билетов. Обмен валют для проездных документов увеличил общий расход на 2,5 фунта. Таким образом, казна Британии уменьшилась в общем на тысячу фунтов.Британия планирует покинуть ЕС в 2019 году по решению всенародного референдума от 23 июня 2016 года.