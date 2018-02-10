Трамп: В США можно уничтожить человека «простым обвинением»

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление, в котором рассказал, что жизнь и судьбу гражданина может уничтожить «простое обвинение». При этом американский лидер признал, что иногда обвинения могут быть справедливыми, но часто оказываются и ложными.

Дарья Светозарова

Президент подчеркнул, что и старые, и новые обвинения оказываются губительными для репутации и карьеры обвиненного, иногда под угрозой оказывается сама жизнь. После того, как обвинение произнесено, обратного пути нет, нет восстановления. В связи с этим американский лидер возмущенно вопрошает: «Неужели нет такой вещи, как надлежащее судопроизводство?». Своими мыслями хозяин Белого дома поделился в микроблоге в Twitter.Эксперты уверяют, что в таком возмущении заметен и личностный оттенок. Трамп уверяет, что у него нет связей с Россией, и Кремль никоим образом не способствовал его победе в борьбе за президентство. Однако обвинения прозвучали, и американский лидер вынужден оправдываться. В то же время господина Трампа обвиняют в сексуальных домогательствах, которые он также отрицает. Ложные, по слова президента США, обвинения уже поставили крест на карьере многих публичных людей.