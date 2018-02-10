«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Мнения

«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Общественность раскритиковала командировку Ксении Собчак.

Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

От Редактора

Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

Специалисты снова заговорили об обитаемости Урана.

Сюжеты :

Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность Волочкова продолжает марафон голых фотографий на фоне неубранной комнаты В Краснодаре разгневанную девушку окатили водой на автомойке Маркетолог рассказала, почему на Зимних Олимпийских играх можно заработать Раскрыта тайна девушки Джоны Хилла Шифр короля Испании расшифровали через полтысячелетия Ольгу Бузову отправляют на лечение к логопеду и наркологу Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным Эмоциональная привязанность людей и собак появилась в эпоху палеолита Россиянин обманул АНБ и получил $100 тысяч за украденные коды Максим Фадеев поздравил Ларису Синельщикову, напомнив, как она возвращала его в Россию В скафандре SpaceX человек проживёт в космосе несколько минут
| | Трамп: В США можно уничтожить человека «простым обвинением»

Трамп: В США можно уничтожить человека «простым обвинением»

Вчера, 21:34
Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление, в котором рассказал, что жизнь и судьбу гражданина может уничтожить «простое обвинение». При этом американский лидер признал, что иногда обвинения могут быть справедливыми, но часто оказываются и ложными.

Трамп: В США можно уничтожить человека «простым обвинением»

 

Президент подчеркнул, что и старые, и новые обвинения оказываются губительными для репутации и карьеры обвиненного, иногда под угрозой оказывается сама жизнь. После того, как обвинение произнесено, обратного пути нет, нет восстановления. В связи с этим американский лидер возмущенно вопрошает: «Неужели нет такой вещи, как надлежащее судопроизводство?». Своими мыслями хозяин Белого дома поделился в микроблоге в Twitter.

Эксперты уверяют, что в таком возмущении заметен и личностный оттенок. Трамп уверяет, что у него нет связей с Россией, и Кремль никоим образом не способствовал его победе в борьбе за президентство. Однако обвинения прозвучали, и американский лидер вынужден оправдываться. В то же время господина Трампа обвиняют в сексуальных домогательствах, которые он также отрицает. Ложные, по слова президента США, обвинения уже поставили крест на карьере многих публичных людей.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Дональд Трамп признал уважение Ким Чен Ына к США
Дональд Трамп признал уважение Ким Чен Ына к США

Американский лидер Дональд Трамп признал уважение корейского главы Ким Чен Ына к США. Об этом политик сообщил накануне в рамках общения со своими сторонниками

Трамп признал, что США виновны в гибели многих людей
Трамп признал, что США виновны в гибели многих людей

Президент США Дональд Трамп признал, что США виновны в гибели многих людей, поэтому страна не является такой уж безвинной. Такие слова прозвучали из уст

Трамп прокомментировал обвинения в связях с Россией
Трамп прокомментировал обвинения в связях с Россией

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп прокомментировал обвинение в связях с Россией со стороны демократической партии. Политик заявил, что это не более

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости