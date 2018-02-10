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| | Израиль просит Россию помочь урегулировать конфликт на границе с Сирией

Израиль просит Россию помочь урегулировать конфликт на границе с Сирией

Вчера, 21:03
Израиль отправил в Россию официальное сообщение, в котором попросил помощи в урегулировании конфликта на границе с Сирией. Ситуация обострилась после того, как там сбили иранский беспилотный воздушный корабль.

Израиль просит Россию помочь урегулировать конфликт на границе с Сирией

 

В ответ войска САР обстреляли израильский истребитель, потерпевший крушение в зоне противостояния. С аналогичной просьбой Иерусалим обратился к США. По словам представителей Израиля, они заинтересованы в скорейшей стабилизации обстановки. Тель-Авив просит Москву и Вашингтон о помощи. В связи с последними событиями в Израиле состоялось срочное совещание с самыми влиятельными государственными деятелями страны.

После проведения переговоров политики решили обратиться за помощью к РФ. В совещании участвовали премьер-министр Израиля и глава военного ведомства державы. Представители посольств в Тель-Авиве и Москве отказываются подтверждать или опровергать информацию о просьбе Израиля.
Домбровский Сергей
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