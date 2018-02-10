В Киеве назвали причину отказа Украины воевать за Крым

По словам Сенченко, ввести военное положение в 2014 году не решились, так как в этом случае по Конституции невозможно было провести выборы. Для изменения положений главного закона страны нужно принять решение на уровне Верховной Рады. В то время большинство в парламенте Украины принадлежало «Партии регионов». Депутаты этой организации наотрез отказались изменять Конституцию. В итоге Крым провел референдум и вошел в состав России, а в Киеве остереглись вводить военное положение.
Тогда большой соблазн повлиять на ситуацию испытывал Александр Турчинов, взявший на себя ответственность за выполнение обязанностей главы страны. По мнению Сенченко, этот политик в тот момент мог полностью переписать историю Украины на новый лад, но не сделал этого. Еще одной проблемой является психология. Люди не хотели воевать с соседями, с которыми дружили долгие годы, но в силу обстоятельств их призывали считать товарищей врагами.