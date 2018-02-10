В Киеве назвали причину отказа Украины воевать за Крым

Экс-депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко дал интервью. Весной 2014 года этот народный избранник временно исполнял обязанности заместителя руководителя администрации главы Украины. Политик объяснил, почему Киев отдал полуостров России без боя.

Домбровский Сергей

По словам Сенченко, ввести военное положение в 2014 году не решились, так как в этом случае по Конституции невозможно было провести выборы. Для изменения положений главного закона страны нужно принять решение на уровне Верховной Рады. В то время большинство в парламенте Украины принадлежало «Партии регионов». Депутаты этой организации наотрез отказались изменять Конституцию. В итоге Крым провел референдум и вошел в состав России, а в Киеве остереглись вводить военное положение.Тогда большой соблазн повлиять на ситуацию испытывал Александр Турчинов, взявший на себя ответственность за выполнение обязанностей главы страны. По мнению Сенченко, этот политик в тот момент мог полностью переписать историю Украины на новый лад, но не сделал этого. Еще одной проблемой является психология. Люди не хотели воевать с соседями, с которыми дружили долгие годы, но в силу обстоятельств их призывали считать товарищей врагами.