«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Мнения

«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Общественность раскритиковала командировку Ксении Собчак.

Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

От Редактора

Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

Специалисты снова заговорили об обитаемости Урана.

Сюжеты :

Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность Волочкова продолжает марафон голых фотографий на фоне неубранной комнаты В Краснодаре разгневанную девушку окатили водой на автомойке Маркетолог рассказала, почему на Зимних Олимпийских играх можно заработать Раскрыта тайна девушки Джоны Хилла Шифр короля Испании расшифровали через полтысячелетия Ольгу Бузову отправляют на лечение к логопеду и наркологу Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным Эмоциональная привязанность людей и собак появилась в эпоху палеолита Россиянин обманул АНБ и получил $100 тысяч за украденные коды Максим Фадеев поздравил Ларису Синельщикову, напомнив, как она возвращала его в Россию В скафандре SpaceX человек проживёт в космосе несколько минут
| | В Киеве назвали причину отказа Украины воевать за Крым

В Киеве назвали причину отказа Украины воевать за Крым

Вчера, 18:53
Экс-депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко дал интервью. Весной 2014 года этот народный избранник временно исполнял обязанности заместителя руководителя администрации главы Украины. Политик объяснил, почему Киев отдал полуостров России без боя.

В Киеве назвали причину отказа Украины воевать за Крым

 

По словам Сенченко, ввести военное положение в 2014 году не решились, так как в этом случае по Конституции невозможно было провести выборы. Для изменения положений главного закона страны нужно принять решение на уровне Верховной Рады. В то время большинство в парламенте Украины принадлежало «Партии регионов». Депутаты этой организации наотрез отказались изменять Конституцию. В итоге Крым провел референдум и вошел в состав России, а в Киеве остереглись вводить военное положение.

Тогда большой соблазн повлиять на ситуацию испытывал Александр Турчинов, взявший на себя ответственность за выполнение обязанностей главы страны. По мнению Сенченко, этот политик в тот момент мог полностью переписать историю Украины на новый лад, но не сделал этого. Еще одной проблемой является психология. Люди не хотели воевать с соседями, с которыми дружили долгие годы, но в силу обстоятельств их призывали считать товарищей врагами.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Сенченко заявил, что ультиматум Кличко привел к потере Крыма
Сенченко заявил, что ультиматум Кличко привел к потере Крыма

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации президента Украины Андрей Сенченко заявил о том, что из-за политической позиции Виталия Кличко был,

Турчинов: Я не вводил военное положение в пользу президентских выборов
Турчинов: Я не вводил военное положение в пользу президентских выборов

В эфире одного их ведущих украинских телеканалов, председатель Верховной Рады Александр Турчинов дал знать о том, что он не вводил военного положения

Сенченко: Офицер из Украины удерживается в Крыму спецслужбой РФ
Сенченко: Офицер из Украины удерживается в Крыму спецслужбой РФ

Исполняющий обязанности заместителя председателя Администрации президента Украины, депутат из фракции «Батькивщина» Андрей Сенченко проинформировал мировую

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости