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| | Британские СМИ: Владимир Путин выиграет президентские выборы благодаря пришельцам

Британские СМИ: Владимир Путин выиграет президентские выборы благодаря пришельцам

Вчера, 17:59
В британских интернет-СМИ стали заявлять, что Владимир Путин выиграет президентские выборы в России 18 марта 2018 года. Якобы такие сведения известны некоторым жителям РФ, которые сгруппировались, чтобы совместно призвать лидера России признаться, что он сотрудничает с инопланетянами, как сообщает VistaNews.

Британские СМИ: Владимир Путин выиграет президентские выборы благодаря пришельцам

 

По мнению уфолога Стивена Бассета, рассказавшего об этом изданию Daily Star, Владимир Путин давно следит за деятельностью инопланетян, но не говорит об этом публично. Эксперт по пришельцам считает, что в прошлом именно благодаря внеземным существам российский политик оказывался на посту президента. Кроме того, уфолог считает, что в целом РФ обеспечивается силами инопланетян, помогающих своими технологиями в той или иной области.



Стоит отметить, что это не первый раз, когда западные специалисты по пришельцам наблюдают НЛО в России в таком весьма специфичном ключе. Например, в середине января на канале UFO Mania на видеохостинге Youtube был показан ролик, где космолётом назывался большой переливающийся шар, расположенный прямо на поле.

Версию об инопланетном происхождении объекта подтверждал известный уфолог Скотт Уоринг. Однако оказалось, что там не НЛО, а просто реклама Банка России. Также неоднократно в западной прессе инопланетными космолётами именовались следы от полёта ракет.

Британские СМИ: Владимир Путин выиграет президентские выборы благодаря пришельцам

 

Кроме заявления о якобы помощи пришельцами России, Стивен Бассет сообщил, что рейтинг Владимира Путина сейчас также зависит от действий НЛО. Пришельцы передают важные сведения, когда что-то особое происходит с Луной. Например, при Кровавой Луне им удалось найти компромат на коммуниста Грудинина. Именно потому рейтинг последнего понизился.

Американские журналисты резко раскритиковали своих британских коллег, призывая больше не публиковать такой «бред». Что касается непосредственно предвыборной гонки в России, то сейчас там эксперты отмечают повышение рейтингов Владимира Путина и Ксении Собчак, по сравнению с данными месячной давности. Лидирует в настоящее время действующий президент РФ.

Ирина Летинская
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