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| | Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным

Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным

Сегодня, 16:27
Как заявляет модель, ей есть что рассказать президенту РФ Владимиру Путину.

Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным

 

В своем Inatagram девушка выложила видео, в котором обращается лично к президенту и его администрации с просьбой устроить встречу, так как за годы своей практики по "манипуляции состоятельными мужчинами уровня Дерипаски, Приходько, Навального" у нее накопилось достаточно информации, которая "может заинтересовать определенных людей в России", и Настя Рыбка хотела бы поделиться ею с Владимиром Владимировичем лично.

Недавно модель выложила видеообращение, в котором рассказала, что подверглась групповому изнасилованию на яхте, по предварительной информации принадлежавшей Олегу Дерипаске. Позднее девушка поделилась еще одним видео, в котором опровергла информацию по поводу изнасилования и сказала, что это был всего лишь "троллинг тупых баб" и манипуляция общественным мнением.
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