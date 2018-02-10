Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным

Как заявляет модель, ей есть что рассказать президенту РФ Владимиру Путину.

В своем Inatagram девушка выложила видео, в котором обращается лично к президенту и его администрации с просьбой устроить встречу, так как за годы своей практики по "манипуляции состоятельными мужчинами уровня Дерипаски, Приходько, Навального" у нее накопилось достаточно информации, которая "может заинтересовать определенных людей в России", и Настя Рыбка хотела бы поделиться ею с Владимиром Владимировичем лично.Недавно модель выложила видеообращение, в котором рассказала, что подверглась групповому изнасилованию на яхте, по предварительной информации принадлежавшей Олегу Дерипаске. Позднее девушка поделилась еще одним видео, в котором опровергла информацию по поводу изнасилования и сказала, что это был всего лишь "троллинг тупых баб" и манипуляция общественным мнением.