Россиянин обманул АНБ и получил $100 тысяч за украденные коды

По словам журналистов The New York Times, разведка США перечислила гражданину РФ 100 тысяч долларов за обещание вернуть украденные коды Агентства национальной безопасности, полученные путем эффективной хакерской атаки.

Домбровский Сергей

Россиянин якобы стал обладателем информации о секретном оружии, разрабатываемом на американских предприятиях. По словам представителей СМИ, этот человек связан с сотрудниками спецслужб Восточной Европы. Мужчина предлагал разведке США компромат на главу государства Дональда Трампа, но в ведомстве не захотели платить за эти сведения. Россиянину передали 100 тысяч долларов в качестве залога в одном из рестораном Берлина. Всего хакер просил 1 млн долларов.После получения денег мужчина отправил часть конфиденциальной информации американским разведчикам. Однако экспертов не устроили такие данные. По словам сотрудников спецслужб США, россиянин обманул их. Возможно он действовал под руководством чиновников из Москвы и выполнял тайную операцию. Ее основной целью якобы является содействовать распрям в различных силовых ведомствах США.