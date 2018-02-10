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| | Сайт Навального в Роскомнадзоре внесли в реестр запрещённой информации

Сайт Навального в Роскомнадзоре внесли в реестр запрещённой информации

Сегодня, 14:44
После публикации новостей относительно расследования о Приходько и Дерипаске суд Краснодарского края одобрил инициативу Роскомнадзора по внесению сайта Алексея Навального в список интернет-ресурсов, содержащих запрещённую информацию.

Сайт Навального в Роскомнадзоре внесли в реестр запрещённой информации

 

Официальные представители Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ включили сайт, созданный в поддержку известного российского оппозиционера Алексея Навального, в список ресурсов, которые содержат информацию, запрещённую к распространению на территории России. Отметим, данная блокировка последовала за требованием Роскомнадзора, в котором ведомство настоятельно рекомендовало удалить с новостей снимок Дерипаски и Приходько, опубликованный в ходе расследования, инициированного Навальным.

Расследование выявило связь между известным бизнесменом по имени Олегом Дерипаской и Сергеем Приходько, являющимся заместителем председателя правительства. Мужчины были замечены во время совместного отдыха.
Александр Вест
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