В США попросили Турцию ограничить военные операции в сирийском Африне

В Вашингтоне попросили Анкару ограничить военную активность в сирийском Африне. Официально обратился к турецким политикам Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Руководитель американского внешнего дипломатического ведомства намерен посетить Анкару в ближайшее время.

Домбровский Сергей

По словам Тиллерсона, он понимает озабоченность Турции событиями, происходящими на границе с Сирией, но необходимо думать о людях. Человеческая жизнь является высшим приоритетом и если страдает мирное население, то необходимо предпринимать меры по ограничению военных действий. Турция начала боевую операцию в сирийской Африне против курдов, которых поддерживают в Вашингтоне.В Москве действия США называют неприкрытой провокацией. Вашингтон хочет начать войну, но прикрывается действиями Анкары, которую сейчас многие государства обвиняют в агрессии. В США заявили о желании создать на границе с САР «силы безопасности». Это послужило поводом к кровопролитию.