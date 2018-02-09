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| | В США попросили Турцию ограничить военные операции в сирийском Африне

В США попросили Турцию ограничить военные операции в сирийском Африне

Вчера, 23:04
В Вашингтоне попросили Анкару ограничить военную активность в сирийском Африне. Официально обратился к турецким политикам Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Руководитель американского внешнего дипломатического ведомства намерен посетить Анкару в ближайшее время.

В США попросили Турцию ограничить военные операции в сирийском Африне

 

По словам Тиллерсона, он понимает озабоченность Турции событиями, происходящими на границе с Сирией, но необходимо думать о людях. Человеческая жизнь является высшим приоритетом и если страдает мирное население, то необходимо предпринимать меры по ограничению военных действий. Турция начала боевую операцию в сирийской Африне против курдов, которых поддерживают в Вашингтоне.

В Москве действия США называют неприкрытой провокацией. Вашингтон хочет начать войну, но прикрывается действиями Анкары, которую сейчас многие государства обвиняют в агрессии. В США заявили о желании создать на границе с САР «силы безопасности». Это послужило поводом к кровопролитию.
Домбровский Сергей
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