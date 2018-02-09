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| | Трамп поддержал закон о федеральном бюджете

Трамп поддержал закон о федеральном бюджете

Вчера, 23:07
Глава США Дональд Трамп поддержал инициативу принятия закона о федеральном бюджете и поставил подпись под этим документом. Информацию о данном событии распространяют американские СМИ.

Трамп поддержал закон о федеральном бюджете

 

По словам Трампа, принятый бюджет сделает армию США более могущественной. Теперь американские военные получат возможность выполнять сложнейшие задания в разных частях света. Трамп всегда гордился и хвалил воинов своей страны. По словам президента США, солдаты его государства выполняют важнейшую миссию на Земле, они выступают сторонниками мирного урегулирования противоречий, но в случае необходимости способны применить силу.

Согласно подписанному бюджету США, на оборону державы в 2018 году перечислят 80 млрд долларов, а в 2019 году эта сумма увеличиться еще на 5 млрд. Ранее Владимир Путин размышлял о обвинениях России в агрессии. Тогда лидер РФ рекомендовал критикам обратиться к финансовой отчетности и выяснить, сколько денег выделяет Вашингтон на военную отрасль и сравнить с перечислениями Москвы.
Домбровский Сергей
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