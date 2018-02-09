Ляшко вывел украинских депутатов на митинг к парламенту Польши

Из-за запрета «бандеровской идеологии» глава Радикальной партии Олег Ляшко вывел на пикет к Польскому Сейму депутатов Рады. Политик требует у польского правительства не искать врага там, где его не может быть.

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вместе с депутатами из Рады пришел на пикет к Парламенту Польши. Ранее польское правительство высказалась за запрет «бандеровской идеологии», что и вызывало протест и несогласие украинских политиков. К польскому сейму, по словам Ляшко, они явились с целью обращения внимания на недопустимость такого развития событий, когда в лице Украины ищут врага. В таком случае выиграть сможет только российская сторона, считает украинский политик.Лидер Радикальной партии выступает также за движение вперед и отказ от «копания» в событиях прошлого. Нужно не искать врага друг в друге, а найти объединяющие факторы, сообщил Олег Ляшко. На плакатах, с которыми депутаты Рады вышли под Сейм сообщается, что без независимой Украины невозможно существование независимой Польши.