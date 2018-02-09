Шульц не собирается возглавлять МИД Германии

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц оставил затею возглавить Министерство иностранных дел страны. Причиной отказа занять пост руководителя МИД государства являются нелестные отзывы о нем со стороны соратников.

Домбровский Сергей

Однопартийцы бурно обсуждали кандидатуру Мартина Шульца на должность главы внешнего ведомства ФРГ. Политик решил отречься от собственных амбиций и надеется, что в СДПГ прекратятся распри по этому поводу. Причиной критики является невыполнение Шульцем обещаний. Ранее народный избранник говорил об уходе в оппозицию, но при малейшей возможности начал переговоры с блоком Ангелы Меркель.Шульц обещал не становиться министром иностранных дел при действующем канцлере ФРГ, но не сдержал слово и претендовал на данный пост. Представитель СДПГ отказался от должности главы внешнего ведомства, кто теперь собирается занять вакансию остается тайной за семью печатями.