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| | Шульц не собирается возглавлять МИД Германии

Шульц не собирается возглавлять МИД Германии

Вчера, 19:40
Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц оставил затею возглавить Министерство иностранных дел страны. Причиной отказа занять пост руководителя МИД государства являются нелестные отзывы о нем со стороны соратников.

Шульц не собирается возглавлять МИД Германии

 

Однопартийцы бурно обсуждали кандидатуру Мартина Шульца на должность главы внешнего ведомства ФРГ. Политик решил отречься от собственных амбиций и надеется, что в СДПГ прекратятся распри по этому поводу. Причиной критики является невыполнение Шульцем обещаний. Ранее народный избранник говорил об уходе в оппозицию, но при малейшей возможности начал переговоры с блоком Ангелы Меркель.

Шульц обещал не становиться министром иностранных дел при действующем канцлере ФРГ, но не сдержал слово и претендовал на данный пост. Представитель СДПГ отказался от должности главы внешнего ведомства, кто теперь собирается занять вакансию остается тайной за семью печатями.
Домбровский Сергей
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