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| | В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили

Вчера, 19:02
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская назвала сведения о задержании экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили не соответствующими действительности. Ранее появилась информация об аресте политика бойцами спецподразделения «Альфа».

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили

 

По словам Гитлянской, СБУ не совершала операцию по захвату Саакашвили. В Сети появилось сообщение народного избранника, украинского журналиста и общественного деятеля Игоря Луценко о том, что экс-руководителя Грузии задержали сотрудники «Альфы». Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе тоже рассказал о прибытии отряда силовиков к стенам гостиницы, где живет «борец за справедливость» и «искоренитель коррупции».

Саакашвили неоднократно выступал перед народом с речью о необходимости ликвидировать взяточничество в высших эшелонах власти. Несмотря на красивые лозунги, этого государственного деятеля обвиняют на Родине в нарушении закона. Саакашвили просит не мешать ему наводить порядок в Украине, поскольку он всей душой полюбил эту страну.
Домбровский Сергей
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