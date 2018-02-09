В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская назвала сведения о задержании экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили не соответствующими действительности. Ранее появилась информация об аресте политика бойцами спецподразделения «Альфа».

Домбровский Сергей

По словам Гитлянской, СБУ не совершала операцию по захвату Саакашвили. В Сети появилось сообщение народного избранника, украинского журналиста и общественного деятеля Игоря Луценко о том, что экс-руководителя Грузии задержали сотрудники «Альфы». Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе тоже рассказал о прибытии отряда силовиков к стенам гостиницы, где живет «борец за справедливость» и «искоренитель коррупции».Саакашвили неоднократно выступал перед народом с речью о необходимости ликвидировать взяточничество в высших эшелонах власти. Несмотря на красивые лозунги, этого государственного деятеля обвиняют на Родине в нарушении закона. Саакашвили просит не мешать ему наводить порядок в Украине, поскольку он всей душой полюбил эту страну.