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| | Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель

Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель

Вчера, 18:33
В пятницу, 9 февраля, отряд Службы безопасности Украины (СБУ) «Альфа», прибывший для задержания бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в отель Fairmont Grand Hotel Kyiv, не пропустила охрана отеля. Это произошло из-за отсутствия у отряда документов, подтверждающих их действия, сообщают украинские СМИ.

Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель

 

Соратник политика Давид Сакварелидзе опубликовал на своей странице в Facebook о том, что утром 9 февраля к отелю Fairmont Grand Hotel Kyiv прибыл отряд «Альфа» для задержания Саакашвили. Позже украинский нардеп Игорь Луценко сказал, что «его уже задержали». Однако сам Михаил опроверг эту информацию на своей странице в Facebook.

По словам оппозиционера, к гостинице действительно приезжали вооруженные люди, но пройти внутрь им так и не удалось, ведь «на частную собственность с оружием нельзя». Политик никого не видел: у него была встреча в кафе внутри отеля.

СБУ и вовсе сообщают, об отсутвии задержания и силовиков около гостиницы. Михаил Саакашвили подозревает, что это была попытка его похищения, однако никакой подтверждающей информации пока нет.
Zustasiia Cancarini
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