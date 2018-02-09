Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель

Соратник политика Давид Сакварелидзе опубликовал на своей странице в Facebook о том, что утром 9 февраля к отелю Fairmont Grand Hotel Kyiv прибыл отряд «Альфа» для задержания Саакашвили. Позже украинский нардеп Игорь Луценко сказал, что «его уже задержали». Однако сам Михаил опроверг эту информацию на своей странице в Facebook.
По словам оппозиционера, к гостинице действительно приезжали вооруженные люди, но пройти внутрь им так и не удалось, ведь «на частную собственность с оружием нельзя». Политик никого не видел: у него была встреча в кафе внутри отеля.
СБУ и вовсе сообщают, об отсутвии задержания и силовиков около гостиницы. Михаил Саакашвили подозревает, что это была попытка его похищения, однако никакой подтверждающей информации пока нет.