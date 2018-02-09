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| | Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО

Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО

Вчера, 17:46
Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко полагает, что страну не приняли в НАТО только по несоответствию гражданских параметров. По мнению политика, к армии государства у мировой и европейской общественности претензий не имеется.

Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО

 

Украина участвовала в операциях НАТО в Азии и Африке. Держава не отказывается от оказания военной помощи другим республикам, если в этом есть необходимость. По словам Гриценко, в Украине плохо продвигается борьба с коррупцией в высших эшелонах власти. Еще одной проблемой государства является перераспределение бюджетных средств, вернее, их таинственное исчезновение. Правосудие в Украине тоже хромает на обе ноги. Служители Фемиды являются неподкупными исключительно на бумаге, а в реальности с удовольствием берут мзду и не испытывают мук совести. По заявлению Гриценко, в стране нет прозрачного процесса голосования на выборах. В совокупности вышеперечисленные пункты приводят к невозможности вступления в НАТО.

По мнению политического аналитика Руслана Осташко, Украине не стоит надеяться в ближайшие годы на принятие в Североатлантический альянс. Эксперт полагает, что основной причиной этому выступает желание Киева только брать, ничего не отдавая взамен.
Домбровский Сергей
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