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| | Сестра Ким Чен Ына и лидер Южной Кореи пожали друг другу руки

Сестра Ким Чен Ына и лидер Южной Кореи пожали друг другу руки

Сегодня, 16:14
Сегодня, 9 февраля, в южнокорейском Пхенчхане состоялась торжественная церемония открытия очередных зимних Олимпийских игр. Ким Ё Чен, являющаяся сестрой известного северокорейского лидера Ким Чен Ына, пожала руку в знак приветствия главе Южной Кореи.

Сестра Ким Чен Ына и лидер Южной Кореи пожали друг другу руки

 

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чен и Мун Чже Ин в весьма приветливой манере пожали друг другу руки в знак приветствия, будучи на церемонии открытия ОИ-2018. Сестра Ким Чен Ына пробудет в составе олимпийской делегации от КНДР в Южной Корее в течение трёх дней, после чего отправится обратно в Северную Корею. Данная встреча представителей соседствующих государств состоится в ближайшем будущем в резиденции Мун Чже Ина, куда была приглашена сестра северокорейского лидера.

Сестра Ким Чен Ына и лидер Южной Кореи пожали друг другу руки

 

Во время церемонии открытия Игр на стадионе играла композиция южнокорейского рэп-исполнителя Psy под названием Gangnam Style, клип которой имеет более миллиарда просмотров на популярном видеосервисе YouTube.
Александр Вест
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